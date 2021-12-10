Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 9 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?
Dün MasterChef'te yine heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Yarışmacılar bir taraftan zamanla yarışırken diğer taraftan rakiplerinden daha lezzetli bir menü çıkartmak için mücadele ettiler. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti?
Dün Masterchef 2021'de bu akşam yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler.Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzet severler, Masterchef'te takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.
Dün Masterchef'te yarışmacılar takım oyununu Kilis'te yaptılar. Şefler, yarışmacılardan yöresel yemekler olan şişberek, öcce, kübbülmüşviyye, ekşili kebap ve cennet çamuru yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan jüriler, Mavi Takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.
Şişberek - Mavi Takım
Öcce - Mavi Takım
Kübbülmüşviyye - Kırmızı Takım
Ekşili kebap - Mavi Takım
Cennet çamuru -Mavi Takım
9 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı Takımdan Burcu, Dilara,ve Mert yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan isim Burcu oldu.
9 Aralık Masterchef'te eleme potasına giden isim Mert oldu. Kaptan Mert, Dilara yerine kendini potaya gönderdi.
8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.
8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.
Haberler.com - Gündem