Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti? - Haberler
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Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?
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8 Aralık MasterChef'te yine heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Yarışmacılar bir taraftan zamanla yarışırken diğer taraftan rakiplerinden daha lezzetli bir menü çıkartmak için mücadele ettiler. Peki, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti?

Masterchef 2021 dün akşam yeni bölümüyle lezzetseverlerin karşına çıktı. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te bu akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

8 Aralık Masterchef'te şefler, yarışmacılardan kendi seçtikleri başlangıç, ana yemek ve tatlı yapmalarını istediler. Yapılan yemekleri tadan şefler Kırmızı takımın yemeklerini daha çok beğendiler. Böylece dokunulmazlık oyununu Kırmızı Takım kazandı.

Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

Başlangıç yemeği : Mavi Takım

Ana yemek :Kırmızı Takım

Tatlı: Kırmızı Takım

8 Aralık Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda mavi takımdan Görkem, Tahsin, Sergen, Araz ve Hasan yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Hasan oldu.

Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 8 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

8 Aralık Masterchef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık için yarıştı. Eleme potasına giden isim Görkem oldu.

MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor

MasterChef'te ortalık karışıyor! Sergen ve Görkem birbirine giriyor

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