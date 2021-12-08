Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?

Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te dün akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef'te bu akşam çay konsepti yapıldı. Yarışmacılar çayın yanına pasta, kurabiye, sandviç, muffin yaptılar.Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı.

7 ARALIK MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dün Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı takımdan Burcu, Mert, Dilara ve Eren yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert oldu.

7 ARALIK MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİTTİ?

Dün Masterchef'te eleme potasına giden isim Burcu, Dilara ve Eren arasından Eren oldu.

7 ARALIK MASTERCHEF MENÜSÜ NEDİR?

Bal kabaklı mini tart : Mavi Takım

Ekler :Mavi Takım

Biberli ve peynirli muffin : Kırmızı Takım

Krokanlı gold çikolatalı pasta : Mavi Takım

Tuzlu kurabiye : Mavi Takım

Sakallı sandviç : Kırmızı Takım

Vişneli mekik: Kırmızı Takım

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