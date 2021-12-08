Dün Masterchef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 7 Aralık Masterchef eleme potasına kim gitti?
Dün oynanan dokunulmazlık oyununun öncesinde çay konsepti yarışması yapıldı. Yarışmacılar çayın yanına pasta, kurabiye, sandviç, tart, muffin yaptılar. MasterChef'te heyecanlı bir yarışma gerçekleşti. Peki, Dün Masterchef takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti?
Masterchef'te haftanın ilk takım oyunu oynandı. Yarışmacılar en lezzetli yemeği çıkarmak için yarıştılar. Lezzetseverler, Masterchef takım oyununu kim kazandı? Hangi takım kazandı? Eleme potasına kim gitti? soruları merak ediliyor. Masterchef'te dün akşam neler yaşandı? detaylar haberimizde.
Masterchef'te bu akşam çay konsepti yapıldı. Yarışmacılar çayın yanına pasta, kurabiye, sandviç, muffin yaptılar.Mavi takımla kırmızı takımın karşı karşıya kaldığı yarışmayı kazanan mavi takım oldu. Kırmızı takım dokunulmazlık için yarıştı.
Dün Masterchef bireysel dokunulmazlık oyununda Kırmızı takımdan Burcu, Mert, Dilara ve Eren yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan isim Mert oldu.
Dün Masterchef'te eleme potasına giden isim Burcu, Dilara ve Eren arasından Eren oldu.
Bal kabaklı mini tart : Mavi Takım
Ekler :Mavi Takım
Biberli ve peynirli muffin : Kırmızı Takım
Krokanlı gold çikolatalı pasta : Mavi Takım
Tuzlu kurabiye : Mavi Takım
Sakallı sandviç : Kırmızı Takım
Vişneli mekik: Kırmızı Takım
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