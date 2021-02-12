Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu

12.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:55
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu

BURSA'da dün sabah evden çıkıpkaybolan Gülsüm Vuran (54), arama- kurtarma ekiplerince, tepelik alanda bulundu.

BURSA'da dün sabah evden çıkıp

kaybolan Gülsüm Vuran (54), arama- kurtarma ekiplerince, tepelik alanda bulundu.  Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Nilüfer ilçesi Misi Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Gülsüm Vuran, dün sabah evden çıktı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu öğrenilen Vuran'ın, eve dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya haber verdi. AFAD, ANDA Kardeşe Vefa Derneği ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, bu sabah arama çalışması başlattı. Ekipler, saat 17.00 sıralarında mahalleye yakın noktada bulunan Kavacık Tepesi Mevkisi'nde Vuran'ı buldu.Sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Çekirge Devlet Hastanesi'ne götürülen Vuran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gülsüm Vuran'ın oğlu Salim Vuran, "Annem, dünden beridir kayıptı. Arayan ve bulan herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu
Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Meral Akşener Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Merve Dizdar Aleyna Tilki
Spor Ozan Tufan Cenk Tosun Ünal Karaman Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Türk Çeşme İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dün kaybolan kadın, bugün tepelik alanda bulundu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 17:55:24. #1.14#
title