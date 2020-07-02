Dün kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
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Dün kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

02.07.2020 17:31 | Son Güncelleme: 02.07.2020 17:49

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edildi.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulundu.

Dün kaybolan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Kaynak: AA

Manşet

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