Dün felaketi yaşayan Antalya'da bugün güneş keyfi

ANTALYA (İHA) - Dün şiddetli fırtına ve sağanağın etkili olduğu turizm kenti Antalya'da bugün öğle saatlerinde yakıcı kış güneşini görenler sahillere akın etti. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte vatandaşlar ve turistler güneşlendi, Piknik yaptı.

Dün sabah saatlerinde başlayıp kentte adeta hayatı durduracak noktaya getiren şiddetli fırtına ve sağanağın ardından, bugün sabah saatlerinde Antalya'da kapalı bir hava hakim oldu. Öğle saatlerinde ise güneşin açmasıyla birlikte hava sıcaklığı bir anda yükselerek 18 dereceye kadar çıktı. Nem oranının yüzde 51 ölçüldüğü kentte, güneşli havayı gören vatandaşlar ve turistler, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde aldı. Bazı vatandaşlar yakıcı kış güneşi eşliğinde sahilde bol bol güneşlenirken, bazıları da spor ve piknik yapmayı tercih etti. Balık tutkunları ise güzel havayı fırsat bilip oltalarını Akdeniz'in sularına salladı.

Sahilde, fırtınadan kalan moloz yığınlarıysa dikkat çekti. - ANTALYA