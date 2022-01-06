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Son dakika haber... DÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN İSMET, BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ANTALYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan İsmet Özgün (27), sabah odasında ölü bulundu.

ANTALYA'da Kamu Personel Seçme Sınavı'na ( Kpss ) hazırlanan İsmet Özgün (27), sabah odasında ölü bulundu. Hiçbir hastalığı olmadığı belirtilen gencin, dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Olay, bu sabah Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5408 sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. KPSS'ye hazırlanan İsmet Özgün, dün gece yarısı uyumak için odasına çekildi. Sabah kahvaltı için uyandırmak üzere odasına giren babası, oğlunu yerde hareketsiz buldu. Durumun bildirilmesiyle gelen sağlık ekipleri, Özgün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kendi halinde, evden çıkmayan ve hasta annesine baktığı belirtilen İsmet Özgün'ün cansız bedeni, adli tıp morguna kaldırıldı. Hiçbir hastalığı olmadığı belirtilen Özgün'ün, dün doğum günü olduğu öğrenildi.

Son dakika haber... DÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN İSMET, BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haber... DÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN İSMET, BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haber... DÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN İSMET, BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Son dakika haber... DÜN DOĞUM GÜNÜ OLAN İSMET, BU SABAH ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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