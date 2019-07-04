Dün Çöken WhatsApp'a Alternatif 6 Mesajlaşma Uygulaması

Facebook, dün tüm platformlarında aşanan ve yaklaşık 12 saat süren kesinlerle kullanıcılarını çileden çıkardı. WhatsApp, Instagram ve ana uygulamasında görsel ve işitsel veri trafiği kesildi. Gece geç saatlerde düzelen sorunlar, son aylarda çok sık şekilde tekrar etmeye başladı.

Yaşanan kesintiler sonucunda geriye sadece Twitter kaldı.

Kesintiler sırasında kullanabileceğiniz ya da WhatsApp'ı tümden terk edip iletişim kurabileceğiniz uygulamaları sizin için derledik.

Viber:

Görüntülü, sesli ve metin mesajlarınız için WhatsApp'ın halihazırdaki en güçlü alternatiflerinden olan Viber, yazılan mesajların dilediğiniz zaman silinmesi özelliği ile ön plana çıkıyor. WhatsApp'da bu süre 5 dakika ile sınırlıydı. Aynı zamanda sohbetler ekranında dilediğiniz mesajlaşmayı gizleyebiliyorsunuz. Uygulama içinde bulunan oyunlarla, mesajlaşırken canınız sıkılınca karşınızdaki kişiyle eğlenebiliyorsunuz.

Eksileri: Uygulamanın dosya boyutu çok yüksek. Bu nedenle düşük sistem özelliklerine sahip cihazlarda donabilir. Kullanıcıların geneline hitap etmeyen çok sayıda özelliği nedeniyle biraz kalabalık bir arayüzü var.

ICQ:

ICQ'yu 90'lı yıllarda çocukluk geçirmiş olanlar yakından bileceklerdir. Bir dönemin efsanesi olan platform, geçtiğimiz yıllarda mobil platform olarak geri döndü. ICQ, WhatsApp'a doğrudan rakip olmanın avantajını yaşıyor. Sınırsız katılımcıya açık olan kanal sohbetleri, görüntülü ve sesli grup sohbetleri ve mesajlaşma gruplarıyla oldukça kaliteli alternatifler arasında.

Eksileri: Uygulama dosyası boyutu yüksek, zamanla arka planda şişmeye neden olan veri birikimleri yaşanabilir.

Google Duo:

Geçtiğimiz yıl Hangouts'un fişini çeken Google, oldukça sade arayüze sahip olan iki uygulama yayınlamıştı. Allo, metin mesajlaşması uygulaması olup, uygulama içinde düzenlenebilen fotoğrafları gönderme ve alma imkanı sunuyor. Duo ise doğrudan bir görüntülü konuşma uygulaması, iki ya da fazla kişiyle aynı anda görüntülü sohbete izin veriyor, sesli aramaları da destekliyor.

Eksileri: Görüntülü görüşme ile mesajlaşma için iki ayrı uygulamanın bulunması.

Signal:

Yüksek seviyede gizlilik sunan Signal, WhatsApp'ın doğrudan rakibi olduğu gibi; ondan çok daha şeffaf politikalara sahip. Görüntülü ve sesli konuşmaya kadar tüm WhatsApp özelliklerini aynen taşıyan uygulama, Android sürümünde SMS uygulaması olarak da çalışma özelliğiyle dikkat çekiyor. Yani Android telefonunuzdaki SMS uygulamasını da Signal ile değiştirebilirsiniz.

Edward Snowden gibi veri gizliliği alanında uzmanlaşmış kişiler tarafından önerilen Signal, uçtan uca şifreleme özelliğine ek olarak; gönderilen mesajın belirli bir süre içerisinde otomatik olarak silinmesi gibi faydalı özelliklere de sahip. Signal uygulamasının tüm şifreleme politikalarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ayrıca uygulamanın Windows, macOS ve Linux için geliştirilen sürümlerine de buradan ulaşabilirsiniz.

Telegram:

WhatsApp'ı uzun süredir tehdit eden Telegram, oldukça hafif ve kullanımı kolay bir uygulama. Grup mesajlaşmalarında herhangi bir sınırı bulunmuyor. WhatsApp'a çok alışanlar için arayüz alışması güç bir yapıda olsa da gereksiz bütün mesajlaşma özelliklerinden kolayca sıyrılıyor.

Eksileri: Görüntülü arama özelliği yok. Son kullanıcı için başlangıçta karmaşık bir arayüzü var.

Turkcell BiP:

Yerli WhatsApp alternatifi denildiğinde akla ilk gelen uygulama olan BiP, mesajlaşma ve görüntülü konuşma gibi özelliklerin dışında çeşitli kanallara abonelik ile birçok farklı hizmet sunabiliyor. Akıllı Faks ve mesajla para gönderme gibi özellikleriyle oldukça yenilikçi işlere imza atan BiP, zaman zaman Turkcell kullanıcılarına sağladığı ücretsiz internet gibi avantajlar sayesinde de her geçen gün kullanıcı sayısını artırıyor.

Bu uygulamalar dışında Microsoft'un uygulaması Skype Lite, Line ve Threema gibi mesajlaşma uygulamalarını a rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer herkesin beğenebileceğini düşündüğünüz başka alternatifler varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın.