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Dun & Bradstreet: 5 milyon şirket risk altında

Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, koronavirüsün ekonomiye olası etkilerini değerlendiren bir rapor açıkladı.

25.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 25.02.2020 11:46
Dun & Bradstreet: 5 milyon şirket risk altında

Küresel Veri Analitiği ve Danışmanlık Şirketi Dun & Bradstreet, koronavirüsün ekonomiye olası etkilerini değerlendiren bir rapor açıkladı. Raporda, Fortune 1000'de yer alan 938 küresel devin yer aldığı en az 5 milyon şirketin risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Kaynak: Dunya.com

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