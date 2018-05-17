Dün Akşamın Reyting Savaşında Kazanan Sen Anlat Karadeniz Oldu
Ramazan ayının gelmesiyle Nihat Hatipoğlu'nun dahil olduğu reyting yarışında gecenin kazananı ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz oldu.
Birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği çarşamba akşamının reyting galibi bu hafta da değişmedi.
ZİRVEDE SEN ANLAT KARADENİZ VAR
Dün akşamın reytinglerinde ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan İmsak Vakitleri yer aldı.
AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ
AB'de birinci sırada Diriliş Ertuğrul, ikinci sırada Sen Anlat Karadeniz yer alırken üçüncülük ise Fox TV'de yayınlanan Liderler Fox'ta'nın oldu.
NİHAT HATİPOĞLU DÖRDÜNCÜ SIRADA
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da reyting yarışına dahil oldu. Ünlü ilahiyatçının ATV ekranlarında yayınlanan programı dördüncü sırada kendine yer bulabildi.
İşte dün akşamın reyting sıralaması;
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Sen anlat karadeniz şamar oğlanına çevirmiş yine :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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oldum olasi karadenizide kulturunude sevmemCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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la 1200 kişi evinde reytingi takip edilen televizyonu olanlar Karadeniz li ellemCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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YA BU TAHİRDE ERTUĞRULU TAM BİR ŞAMAR OĞLANINA CEVİRDİ HER HAFTA Bİ SAĞ Bİ SOL GEÇİRİP DURUYOR. AMA HERHAFTADA BÖYLE DAYAK ATILMAZKİCevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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yalancıyı napsınlarCevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır