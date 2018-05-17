Dün Akşamın Reyting Savaşında Kazanan Sen Anlat Karadeniz Oldu

Birbirinden iddialı yapımların boy gösterdiği çarşamba akşamının reyting galibi bu hafta da değişmedi.

ZİRVEDE SEN ANLAT KARADENİZ VAR

Dün akşamın reytinglerinde ATV'de ekrana gelen Sen Anlat Karadeniz dizisi birinci sıraya otururken, ikinci sırada TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul dizisi, üçüncü sırada ise ATV'de yayınlanan İmsak Vakitleri yer aldı.

AB'DE SIRALAMA DEĞİŞTİ

AB'de birinci sırada Diriliş Ertuğrul, ikinci sırada Sen Anlat Karadeniz yer alırken üçüncülük ise Fox TV'de yayınlanan Liderler Fox'ta'nın oldu.

NİHAT HATİPOĞLU DÖRDÜNCÜ SIRADA

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Nihat Hatipoğlu da reyting yarışına dahil oldu. Ünlü ilahiyatçının ATV ekranlarında yayınlanan programı dördüncü sırada kendine yer bulabildi.

İşte dün akşamın reyting sıralaması;