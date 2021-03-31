Dün akşam Survivor'da kim elendi? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Dün akşam Survivor'da kim elendi? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 30 Mart Salı günü günü TV8 ekranlarının adrenalin dolu yarışması Survivor Ünlüler Gönüllüler'de eleme adayı ve dokunulmazlık oyunu oynandı. 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

Dün akşam Survivor'da kim elendi? yanıtı araştırılan konular arasında. Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler'de 30 Mart Salı bugün eleme konseyi heyecanı ile TV8 ekranlarına geldi. İzleyiciler heyecanlı anlar yaşarken 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Kazanana Masterchef yarışmacılarının özel yemek yapacağı Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi? merak ediyor. Potaya kim girdi gibi soruların yanıtlarını merak etti. Peki, 30 Mart Survivor eleme adayı kim? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da kim elendi?

30 MART ELEME ADAYI KİM OLDU?

Ünlülerin dokunulmazlık ve ödül oyunu ödülü kaybetmesi ile bir isim yazmak zorunda kaldılar. Ünlüler eleme adayı olarak Öykü'nün adını yazdı.

HAFTANIN SURVIVOR ELEME ADAYLARI

Aleyna,

Hanzade,

Öykü oldu.

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Parkurda oyunu kaybeden ünlüler takımı gecenin sonunda eleme konseyinde toplandı. Ada konseyinde yapılan oylama ile bu haftanın üçüncü eleme adayı belirlendi.

Sonraki etapta ise dokunulmazlık heyecanı için yeni bir mücadele yaşandı. Avantajı elinde bulunduran gönüllüler skoru 8-8 yaptı. Aleyna Kalaycıoğlu ile gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.

DÜN AKŞAM SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Eleme adaylarının belirlendiği Survivor'da 1 Nisan Perşembe akşamı, halktan gelen SMS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaya veda eden isim belli olacak.

VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık öncesi yeni bir voleybol maçı mücadelesi yaşandı. Acun Medya ve Survivor yarışmacıları voleybol için karşı karşıya geldi. Survivor 2021 takımını tutanlar Çağrı, Batuhan, Sergen, Melis, Aleyna Çalışkan olurken, Acun Medya ekibinin kalan yarışmacılar destekledi.

Nefes kesen maçta Acun Medya ekibi kazanan taraf oldu. Böylece Acun Medya takımını destekleyen yarışmacılar havuçlu kek yeme şansını elde etti.