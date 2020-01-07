Dün adli kontrol, bugün tutuklama
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Dün adli kontrol, bugün tutuklama

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 ayrı çay ocağından bozuk para çaldığı iddiasıyla dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli bugün tutuklandı.

07.01.2020 17:19 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:24
Dün adli kontrol, bugün tutuklama

'un ilçesinde 3 ayrı çay ocağından bozuk para çaldığı iddiasıyla dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli bugün tutuklandı.


Fevzi Çakmak Mahallesi Sanayi Sitesinde 3 ayrı çay ocağında meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili gözaltına alındıktan S.Ş. (20) çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kaydıyla serbest bırakılmıştı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemelerde hırsızlık olaylarının gerçekleştiği çay ocaklarında S.Ş.'nin parmak izini tespit etti. Polisin dikkati sayesinde hırsızlık olayının şüphelisi yakayı ele verdi. Cumhuriyet savcısının çıkarttığı yakalama kararı doğrultusunda S.Ş. tekrar gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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