Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (3) DEPREME ŞEHİT CENAZESİ İÇİN CAMİDEYKEN YAKALANDILARBingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti.

DEPREME ŞEHİT CENAZESİ İÇİN CAMİDEYKEN YAKALANDILAR Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti. Bakan Soylu ve cami önünde bulunanlar, sarsıntının geçmesini bekledi.

Kaynak: DHA