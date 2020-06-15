Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (3)
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Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (3)

DEPREME ŞEHİT CENAZESİ İÇİN CAMİDEYKEN YAKALANDILARBingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti.

Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (3)
15.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 15.06.2020 12:10

DEPREME ŞEHİT CENAZESİ İÇİN CAMİDEYKEN YAKALANDILAR

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti. Bakan Soylu ve cami önünde bulunanlar, sarsıntının geçmesini bekledi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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