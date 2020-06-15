Dün 5.7 ile sallanan Karlıova'da, 5.6 büyüklüğünde deprem (2) KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADIBoğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü, 5.5, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.

KANDİLLİ 5.5 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bugün saat 09.51'de meydana gelen depremin büyüklüğünü, 5.5, merkez üssünü ise Kaynarpınar köyü olarak açıkladı.

5.6 SONRASI 5 DEPREM DAHABu depremin ardından bölgede, saat 10.14'e kadar en büyüğü 3,9 olan 5 deprem oldu.İKİ DEPREM ARASINDA 153 SARSINTIDün saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem ile bugün saat 09.10'da olan 5.6 büyüklüğündeki depreme kadar ise bölgede 153 sarsıntı yaşandı. Merkez üsleri Karlıova ve Yedisu olan sarsıntıların en küçüğü 1.0 en büyüğü ise 4.7 olarak gerçekleşti.

Cengiz YILMAZ/İSTANBUL,

Kaynak: DHA