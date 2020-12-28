Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nedir? Dumping Sendromu tedavisi!
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Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nedir? Dumping Sendromu tedavisi!

28.12.2020 20:54 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:58
Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nedir? Dumping Sendromu tedavisi!

Bağırsak rahatsızlığı olarak bilinen ve evreleri bulunan Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nedir? Dumping Sendromu tedavisi!

Erken ve geç Dumping Sendromu olarak iki çeşidi bulunan Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nedir? Dumping Sendromu tedavisi!

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen "Dumping Sendromu", midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ

Baş dönmesi

ishal

Kalp atış hızında artış

Şişkinlik

Ciltte meydana gelen kızarma

Mide bulantısı

Kusma

Kramp

Mide ağrısı

Geç dumping sendromu belirtileri:

Terleme

Açlık hissi

Titreme

Yorgunluk

Baş dönmesi

Konsantrasyon olamama

Güçsüzlük

DUMPİNG SENDROMU TEDAVİSİ

Dumping sendromu tedavisi: Tedavi süreci kişiden kişiye değişkenlik gösterebilmektedir. Çoğu hastalarda diyet değişiklikleri ile tedavi gerçekleştirilebilirken, bazı hastalarda ise Dumping sendromunun ağır seyretmesinden dolayı cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulanabilmektedir. Diyetlerde genellikle az az ve sık sık yemek yemeleri tavsiye edilmektedir. Glisemik indeksi düşük olan gıdaların tüketilmesinde fayda vardır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:12:47. #1.15#
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