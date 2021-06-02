Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı

Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı Dumlupınar Teknokent Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı adlı kalkınma ajansı projesini başarıyla tamamlayarak tamamladığı proje sayısını ikiye çıkardı.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı Dumlupınar Teknokent Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı adlı kalkınma ajansı projesini başarıyla tamamlayarak tamamladığı proje sayısını ikiye çıkardı.

Dumlupınar Teknokent, Yönetici Danışmanlığı Eğitim Programı adlı kalkınma ajansı projesini başarıyla tamamladı.

Dünya Yönetici Danışmanları Derneği üyesi de olan İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinden 3 uzmanın verdiği ve Üniversitemizin öğretim üyelerinin kabul edildiği sertifika programında ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardının gerekliliklerinin neler olduğu ve 27001 standardı hakkında genel farkındalık sağlanması hedeflendi.

Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez ve Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz'ün de aralarında olduğu 8 akademisyenimizin katıldığı ve 8 gün süren çevrim içi eğitimde bilgi ve bilgi güvenliği, ERP, kurumsallık, şirketlerde dijital dönüşüm, proje farkındalığı, finansal işlemlere uyum, teknik ve finansal danışmanlık ile ilgili temel kavramlar anlatıldı ve standardın gereklilikleri açıklandı.

Dumlupınar Tasarım Teknokent'ten yapılan yazılı açıklamada eğitimi alanlara Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Teknokent ve İstanbul Yönetici Danışmanları Derneğinin logolarının yer alacağı sertifika verileceği ve Dumlupınar Teknokent'in ulusal ve uluslararası projelere imza atmaya devam edeceği belirtildi.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Haziran 2021, Çarşamba/ 18 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, dumlupinar üniversitesi, Zafer Kalkınma Ajansı, Dumlupınar Tasarım Teknokent,

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Mustafa Şentop Hasan Polatkan Binali Yıldırım
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Merih Demiral Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dumlupınar Teknokent Kalkınma Ajansı Projesini Başarıyla Tamamladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.6.2021 20:29:20. #1.15#

title