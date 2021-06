Dumlupınar Teknokent ile Kocaeli Teknopark arasında işbirliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Dumlupınar Teknokent ile Kocaeli Teknoloji Transfer Ofisi ve Kocaeli Teknopark arasında farklı alanlarda iş birliği yapılması kararı alındı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin paydaşı olduğu Dumlupınar Teknokent ile Kocaeli Teknoloji Transfer Ofisi ve Kocaeli Teknopark arasında farklı alanlarda iş birliği yapılması kararı alındı.

Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kocaeli Teknoloji Transfer Ofisi ve Kocaeli Teknopark'a yaptığı ziyaretlerde her iki kurumla Dumlupınar Teknokent arasındaki iş birliği ve ortak çalışma olanaklarını görüştü. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ersan Öz, "Her iki teknoloji bölgesi arasında iş birliği protokolleri imzalanacak. Hem Kütahya Dumlupınar Üniversitesi hem de Kütahya'daki firmalardan isteyenlere Dijital Check Up uygulamasının hayata geçirilmesi planlanıyor. Ayrıca, DPÜ Teknoloji Transfer Ofisinin (DPÜ TTO) de yararlanacağı projeler üzerine görüşmeler gerçekleştirdik. 5 alt modülle hizmet verecek olan DPÜ TTO, Kocaeli TTO'daki başarılı proje ve uygulamaları Kütahya'ya uyarlayacak. Kocaeli TTO yetkililerini DPÜ TTO'ya davet ettik ve kendilerinden modül sorumlularımıza eğitim vermelerini rica ettik. Kendileri bu isteğe olumlu yaklaştılar" dedi.

Kütahya'daki büyük firmaların bünyesinde kurulu olan Ar-Ge merkezlerine de hizmet verilmesinin planlandığını söyleyen Prof. Dr. Öz, ziyaretin en önemli amacının ise, DPÜ öğretim üyelerinin DPÜ TTO üzerinden Kütahya sanayisine proje üretmeleri ve danışmanlık hizmeti sağlamaları olduğunu belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı