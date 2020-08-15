Dumlupınar Teknokent'e KUTSO'dan destek
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Dumlupınar Teknokent'e KUTSO'dan destek

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç'ı ziyaret etti.

Dumlupınar Teknokent'e KUTSO'dan destek
15.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 15.08.2020 11:51

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal ve Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç'ı ziyaret etti.

KUTSO Genel Merkezi'nde Başkan İsmet Özotraç ve KUTSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Selman Hatipoğlu tarafından karşılanan Rektör Kazım Uysal'a, Dumlupınar Tasarım Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz eşlik etti. Görüşmede Dumlupınar Tasarım Teknokent'te yürütülen çalışmalar ele alındı.

Aynı zamanda Dumlupınar Tasarım Teknokent Yönetici A.Ş. ortaklarından olan KUTSO adına açıklamalarda bulunan Başkan Özotraç, Dumlupınar Üniversitesine ve Teknokent'e tüm olanaklarıyla destek olmaya devam edeceklerini söyleyerek, Üniversite heyetinin gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade etti.

Rektör Uysal, salgın sürecinin normalleşmesiyle birlikte üniversitelerindeki çalışmaların hızlandığını, bunun yanında Dumlupınar Teknokent'in de KUTSO'nun verdiği önemli desteklerle Kütahya ve ülkeye Ar-Ge üretmeye devam ettiğini kaydetti.

Genel müdür Prof. Dr. Ersan Öz ise yaptığı açıklamada, Teknokent'te toplam 37 ofise sahip olduklarını, şu an itibariyle yüzde 70 doluluğa ulaşıldığını ve hedefin en kısa sürede yüzde100'ü yakalamak olduğunu, uluslararası patentlere sahip firmaların da yer aldığı Teknokent'te birçok Ar-Ge projesinin yürütüldüğünü belirtti.

Görüşmenin sonunda heyetlerin ilk KUTSO meclis toplantısında bir araya gelmeleri üzerinde fikir birliğine varıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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