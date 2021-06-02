Dumlupınar Teknokent Drone Şampiyonası'na Doruk'la Katılacak

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Dumlupınar Teknokent Drone Şampiyonası'na Doruk'la Katılacak Dumlupınar Tasarım Teknokent'teki kuluçka merkezinin 11 yaşındaki girişimcisi Doruk Cengiz, 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Üniversiteden Ana Sayfa Üniversiteden Haberler Dumlupınar Teknokent Drone Şampiyonası'na Doruk'la Katılacak Dumlupınar Tasarım Teknokent'teki kuluçka merkezinin 11 yaşındaki girişimcisi Doruk Cengiz, 2021 TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Genç girişimci Doruk Cengiz, Dumlupınar Teknokent'i Türkiye Drone Şampiyonası'nda temsil edecek.

Dumlupınar Tasarım Teknokent'ten yapılan açıklamada Dumlupınar Teknokent Kuluçka ve Ön Kuluçka Ofisi'nin kısa süre önce açılmasına karşın kuluçka merkezinde 2, ön kuluçka merkezinde de 1 girişimcisinin aktif olmasıyla kısa sürede uzun yol kat ettiği bildirildi ve açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Dumlupınar Tasarım Teknokent Kuluçka Merkezi, bir genç beyni destekleyerek şehre ve ülkeye katkı vermeye devam ediyor. Henüz 11 yaşındaki Doruk Cengiz, Dumlupınar Teknokent Ön Kuluçka fikir girişimcisi. 9 yaşında bayram harçlıklarıyla ilk drone'unu alan ve kısa bir süre sonra internetten gördüğü bir videodan etkilenerek FPV (First Person View - Birinci Kişi Görünümü) drone dünyasına ilk adımını atan Doruk ailesinin de destekleriyle evde drone yapmaya başladı.

Sınırsız hareket kabiliyetine sahip, yüksek hızlı, 250 km hıza kadar çıkabilen, 3 saniyede yerden 300 m. yüksekliğe çıkabilen drone'un menzili 8 km'ye kadar çıkıyor. Mayıs ayında ilk yarış deneyimi olan TEKNOFEST'in çevrim içi olarak yapılan Türkiye Drone Şampiyonası ön elemesinde Türkiye 7. 'si olarak dikkatleri üzerine toplayan ve Türkiye Drone Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Doruk, hem evinde hem Dumlupınar Teknokent Kuluçka Ofisi'nde geliştirdiği drone'larla bu yarışta Kütahyamızı temsil edecek.

İnanıyoruz ki Doruk, yaptığı drone'lar ile zirveye ulaşacak.

Haberi Paylaş Tweet Basın Yayın Halkla İlişkiler - 02 Haziran 2021, Çarşamba/ 88 defa okundu.

Etiketler : DPU, Kütahya, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar Tasarım Teknokent,

Kaynak: Habermetre