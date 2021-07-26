Dumlupınar Tasarım Teknokent'te sermaye artırımı
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Dumlupınar Tasarım Teknokent'te sermaye artırımı

Dumlupınar Tasarım Teknokent'te sermaye artırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya Belediyesi, 40'a yakın girişimci şirketin faaliyet gösterdiği Dumlupınar Tasarım Teknokent'te sermaya artırımına gitti.

Kütahya Belediyesi, 40'a yakın girişimci şirketin faaliyet gösterdiği Dumlupınar Tasarım Teknokent'te sermaya artırımına gitti.

Yüzde 95'inin dolu olması nedeniyle ek binaya ihtiyaç duyulan Teknokent'in yüzde 19'luk hissedarı olan Kütahya Belediyesi, yeni binanın yapılabilmesi için meclis onayı ile 500 bin lira sermeye artırımına gitti.

Belediyenin de hissedarı olduğu Tasarım Teknokent A.Ş.'nin 3 Haziran'da yapılan yönetim kurulu toplantısında doluluk oranının yüzde 95'e ulaştığı, ek bina ihtiyacının olduğu ve bundan dolayı 500 bin lira sermaye artırımına gerek duyduğu belirtildi. Yüzde 19 oranında hissesi bulunan Kütahya Belediyesi 500 bin lira sermaye artırımını meclis onayından geçtiği. Kütahya'daki bütün hissedarların sermaye artırımında mutabık kalması sonucunda bu yetki kullanılacak. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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