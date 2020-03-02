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Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

Kütahya'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan Dumlupınar stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.

02.03.2020 21:15 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:15
Dumlupınar stadında portatif tribün çalışmaları başladı

'da, depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile yıkılan stadı için portatif tribünlerin montaj işlemi başladı.


Firma yetkilileri tarafından yapılan alt yapı, ölçüm ve statik hesapların ardından profillerin montaj işlemine geçildi.


Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre tribünlerin 20 gün içerisinde kullanılabileceği öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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