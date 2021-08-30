Dumlupınar Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesindeki şehitlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusunun zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 99'uncu yıl dönümünde Dumlupınar Şehitliği'nde anma programları düzenlendi.

Kütahya ve çevre illerden gelen çok sayıda öğrenci ve vatandaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak şehitler için dua etti.

Törende "dünyanın en yaşlı gazisi" unvanını taşıyan ve 1994'te 110 yaşındayken yaşamını yitiren Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu Turgut Kaçmaz, babasının savaş hatıralarını anlatarak şiir okudu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin