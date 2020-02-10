Dumlupınar protokolünden Umre ziyaretinden dönen Altıntaş Kaymakamına ziyaret
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Dumlupınar protokolünden Umre ziyaretinden dönen Altıntaş Kaymakamına ziyaret

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, kutsal topraklara giderek Umre ziyaretinde bulunan Altıntaş Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu' nu makamında ziyaret etti.

10.02.2020 08:06 | Son Güncelleme: 10.02.2020 08:06
Dumlupınar protokolünden Umre ziyaretinden dönen Altıntaş Kaymakamına ziyaret

'nın ilçe protokolü, kutsal topraklara giderek ziyaretinde bulunan Kaymakamı Mustafa Sait Arcaklıoğlu' nu makamında ziyaret etti.


Ziyarete, Altıntaş Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyelerimiz Şaban Türk ve Nafiz Uçar katıldı.


Dumlupınar Kaymakamı Abbasoğlu, Altıntaş Kaymakamı Arcaklıoğlu' nun umre ziyaretlerini tebrik ederek hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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