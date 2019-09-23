Dumlupınar protokolü vatandaşları dinliyor

23.09.2019 10:58

Kütahya'nın Dumlupınar ilçe protokolü, her hafta bir köyde incelemelerde bulunup köylülerin sorunlarını dinliyorlar.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis üyesi Şaban Türk, bu hafta ilçeye bağlı Arpalı köyünde incelemelerde bulundu.



Yapılan incelemenin ardından Muhtar odasında vatandaşlarla çay içip sohbet eden Kaymakam Abbasoğlu ve beraberindeki heyet vatandaşlardan köyün sorunları ve eksikleri hakkında bilgi aldılar.



Kaymakam Abbasoğlu, "Köydeki eksiklikleri tespit edip gerekli çalışmaları en kısa sürede başlatacağız. Bunun için gerekli birimlerimize talimat verdim. Köylümüzün rahat yaşaması için devletimizin imkanları dahilinde çalışmaları hemen başlatacağız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA