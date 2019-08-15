Dumlupınar protokolü şehit ve gazi ailerini ziyaret etti

15.08.2019 11:17

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol tarafından şehit ve gazi aileleri ziyaret edildi.

Protokol üyeleri, 1999 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Yaşar Yıldız ve Gazi Ahmet Sarıkavak'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk ve Nafiz Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik ve İlçe Emniyet Amiri İbrahim Kurt katıldı.

Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Dünyada en büyük acı belki de evlat acısıdır. Acı olduğu kadar büyük de bir gururdur. Vatan uğruna can vererek şehadet şerbetinden içmek herkese nasip olmaz. Dumlupınar ilçemiz zaten 137 bin şehidi ile bu vatan için büyük bedeller ödemiş ve kurtuluş savaşının en önemli cephesi olmuştur. Bu vesile ile tüm şehitlerimizi ve Hamurköy'lü şehidimiz Yaşar Yıldız'ı rahmet ve şükranla anıyor yakınlarına sabır diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA