Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu
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Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu

Dumlupınar ilçesini Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ziyaret etti.

19.12.2019 08:24 | Son Güncelleme: 19.12.2019 08:29
Dumlupınar ilçesinin tarım ve orman sorunları konuşuldu

ilçesini İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık ziyaret etti.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu'nun makamında gerçekleşen ziyarette İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Fırat 'ta hazır bulundu.


Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamda, "Ziyarette İlçede gerçekleştirilen tarımsal faaliyetlere yönelik konular hakkında istişare yaptık. İlçemizde tarım ve hayvancılığı nasıl geliştirebiliriz konularında değerlendirilmelerde bulunduk. Özellikle köylerimizde vatandaşlarımızın tarım ve hayvancılık konusunda girişimlerini arttırıcı projeler geliştirme konusunda fikir birliğine vardık" dedi.


Kaymakam Abbasoğlu ziyaretlerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık'a teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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