Dumlupınar'dan Avrupa Parlamentosu'na mesaj

07.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 07.02.2020 10:10

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağına yapılan saygısızlığa karşı "Bayrağa saygı programı" gerçekleştirildi.



Programa, İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı. Program Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Dumlupınar şehitliğimizde, aziz şehitlerimizin huzurunda, şanlı bayrağımıza saygı programı gerçekleştirildik. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve aziz şehitlerimiz için dua eetik. Yunan vekili Kuruluşun ve kutuluşun topraklarından hep birlikte kınadık" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA