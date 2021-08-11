Dumlupınar'da "Yaz spor okulları kursları"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumlupınar'da "Yaz spor okulları kursları"

Dumlupınar'da 'Yaz spor okulları kursları'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Yaz spor okulları kursu" başladığı bildirildiDumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fizyolojik özeliklerini geliştirme, sosyalleşme ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla Gençlik ve...

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Yaz spor okulları kursu" başladığı bildirildi

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fizyolojik özeliklerini geliştirme, sosyalleşme ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen ücretsiz "Yaz spor okulu kursları" başlamıştır. Kurslara katılmak isteyen gençlerimiz, Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle iletişime geçebilirler" dedi. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da 'Yaz spor okulları kursları'
Dumlupınar'da 'Yaz spor okulları kursları'
Dumlupınar'da 'Yaz spor okulları kursları'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Gülben Ergen Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Hakan Reçber Alex Teixeira Busenaz Sürmeneli Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dumlupınar'da "Yaz spor okulları kursları" - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 11:24:31. #1.14#

title