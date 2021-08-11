Dumlupınar'da "Yaz spor okulları kursları"

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından "Yaz spor okulları kursu" başladığı bildirildiDumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin fizyolojik özeliklerini geliştirme, sosyalleşme ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla Gençlik ve...