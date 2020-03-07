Dumlupınar'da TOKİ konutları Eylül ayında tamamlanacak

07.03.2020 09:21 | Son Güncelleme: 07.03.2020 09:21

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, TOKİ ikinci etap konutları için çalışmaların devam ettiği ve Eylül ayında çalışmaların biteceği bildirildi.



İnşaat alanında incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgiler alan Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamda, "Konutlar 16 blok ve 126 daireden oluşuyor. Yapılan bu konutlarla birlikte ilçe nüfusumuzu arttırmanın gayreti içerisindeyiz. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarından göçü önlemek için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA