Dumlupınar'da Reyhan Karataş Seçildi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yapılan AK Parti 5.Olağan Kadın Kolları Kongresi'nde başkanlığa Reyhan Karataş seçildi.

Dumlupınar AK Parti İlçe Binası Toplantı Salonu'nda yapılan saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan AK Parti 5. Olağan Kadın Kolları Kongresinde konuşan AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, "Dumlupınar İlçemizde 5. Kadın Kolları Olağan Kongremiz'de, bayrağı devreden Başkanımız Elif Dumlu ve Yönetim Kurulu üyelerimize teşekkür eder, bayrağı devralan Başkanımız Reyhan Karataş ve Yönetim Kurulu üyelerimize başarılar dilerim" dedi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Murat Arıburnu, "AK Parti döneminde siyasette kadınlarımız etkin görevler üstleniyor. İlçemizde kadınlarımız için istihdam alanında önemli projelerimiz var. İnşallah hep birlikte bu projeleri yeni dönemde birlik içinde başaracağız" diye konuştu.

Daha sonra yapılan seçim sonucunda Reyhan Karataş, AK Parti Dumlupınar Kadın Kolları Başkanlığı'na seçildi.(YD-EFE) - KÜTAHYA