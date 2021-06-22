Dumlupınar'da orman yangını alarmı
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Dumlupınar'da orman yangını alarmı

Dumlupınar'da orman yangını alarmı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde orman yangınları ile mücadele komisyonu toplantısı yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, yaptığı açıklamada, "Havaların ısınmasıyla birlikte yangın riskinin arttığı yaz mevsiminde, olası orman yangınlarının önlenmesine yönelik yapılması gereken ortak çalışmaların ele alındığı toplantıda, olabilecek orman yangınlarına karşı alınacak tedbirler, yangın esnasında yapılacak mücadele çalışmaları, yürütülmesi gereken faaliyetlerle birlikte araç ve ekipman kapasitesi görüşüldü. Ayrıca vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması konuları ele alındı" dedi.

Toplantıya, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Orman İşletme Şefi Yusuf Bulut ve ilgili kurum amirleri katıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da orman yangını alarmı
Dumlupınar'da orman yangını alarmı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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