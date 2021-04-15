Dumlupınar'da meralar gübrelendi
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Dumlupınar'da meralar gübrelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Dumlupınar'da meralar gübrelendi

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, köylerde önceden belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, köylerde önceden belirlenen meralarda gübreleme çalışması yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemize bağlı köylerde belirlenen bin 500 dekar mera alanları, hayvan otlatma alanı olarak daha kullanışlı olması amacıyla gübrelendi. Bu kapsamda ilçe merkezi ve köylerimizde devam eden çalışmalar, İlçe Kaymakamı Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın da katılımlarıyla tamamlandı. İlçemizde yıllardan beri büyük önem vererek uyguladığımız mera amenajmanı ve ıslahı projesi ile gübreleme yaptığımız meralarımız üzerindeki otlatma baskısını azaltmayı, meralarımızın ot verimini ve kalitesini artırmayı, hayvanlarımızın meralardan yararlanma süresini uzatmayı, hatta meralarımızın bütün yıl boyunca otlatmaya elverişli olmasını hedefliyoruz. Böylece sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa yönlendirilen çiftçilerimizin, ülke ekonomisine katkı sağlaması ve doğduğu yerde doyması sağlanacaktır. Köylerimizin üretime devam etmesi ve canlı kalması en büyük arzumuzdur" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da meralar gübrelendi
Dumlupınar'da meralar gübrelendi
Dumlupınar'da meralar gübrelendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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