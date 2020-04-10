Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı
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Çin Halk Cumhuriyeti, Mustafa Çelik, Türkiye, Kütahya, Yaşam

Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı

Kütahya'nın Dumlupıanr ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

10.04.2020 10:38 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:38
Dumlupınar'da Korana virüs Covid-19 tedbirleri değerlendirme toplantısı

Kütahya'nın Dumlupıanr ilçesinde "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ölümlere neden olan Korona virüs Cvid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Emniyet Amiri Asil Kırcın ve Jandarma Komutanı Mustafa Çelik'in katılımıyla "Vefa Sosyal Destek Grubu" koordinasyon ve değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Yapılan toplantıda, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş üstü, 20 yaş altı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin yapılan ve planlanan çalışmalar değerlendirildiği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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