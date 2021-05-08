Dumlupınar'da hububat ekili alanlar kontrol edildi
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Dumlupınar'da hububat ekili alanlar kontrol edildi

Dumlupınar'da hububat ekili alanlar kontrol edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hububat ekili arazilerde süne zararlısı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde hububat ekili arazilerde süne zararlısı kontrollerinin yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Teknik personellerimiz tarafından ilçemizde ekili olan arazilerde zararlı böcek kontrolü ve fenolojik gözlemler yapılmıştır. Yapılan kontrollerde elde edilen sonuçlar üreticilerimizle paylaşılıp gerekli çalışmalar yapılmaya devam edilecektir. Amacımız bu kontroller ile mümkün olan en iyi verimi almaktır. Özellikle süne zararlısı konusunda saha çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da hububat ekili alanlar kontrol edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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