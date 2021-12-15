Dumlupınar'da çiftçilere buğday tohumu desteği

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde çiftçilere, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 Bakanlık destekli Tosunbey cinsi buğday tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" projesi kapsamında yüzde 75 Tarım ve Orman Bakanlığı destekli, yüzde 25 çiftçi kaynaklı Tosunbey cinsi buğday tohumu 1000 dekar alana ekilmek üzere Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere teslim edildi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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