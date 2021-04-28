Dumlupınar'da budama ve aşılama eğitimi
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Dumlupınar'da budama ve aşılama eğitimi

Dumlupınar'da budama ve aşılama eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından çiftçilere budama ve aşılama eğitimi verildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanları tarafından çiftçilere budama ve aşılama eğitimi verildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bu eğitimleri meyve yetiştiriciliği yaparak daha fazla verim almak isteyen ve yeni bahçe tesis edecek olan çiftçilerimize yönelik düzenliyoruz. Eğitimlerle bilinçli üretime destek olurken, sayısız üreticiye ulaşarak daha verimli ve kaliteli üretimin yolunu açmayı planlıyoruz. Budamanın ve aşılamanın meyvecilikte vazgeçilemez unsurlardan biri olduğunu, hem verim ve hem de kalite için budamanın ve aşılamanın mutlaka yapılması gerektiğini üreticilerimize anlatıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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