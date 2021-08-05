Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri

Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde biçerdöver kontrollerinin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde biçerdöver kontrollerinin aralıksız olarak yapıldığı bildirildi.

Dumlupınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Müdürlüğümüz teknik personelleri tarafından ilçemizde biçerdöver ile hasat kontrolleri yapılarak dane kaybının en aza indirilmesi, biçerdöverlerin uygunluğu ve biçerdöver operatörlerinin belge kontrolleri yapılmıştır. Kontrollerdeki amacımız eğitimsiz ve donanımsız biçerdöver hizmetleri verilmesinin önüne geçmektir. Kontrollerimiz hasat dönemi boyunca devam edecektir' ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri
Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Muslera Burak Elmas Ahmet Nur Çebi Valentin Rosier Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dumlupınar'da biçerdöver kontrolleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 14:05:19. #1.15#

title