Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde asgari sayıda katılımla gerçekleşti.

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çelenk sunma töreni, (Covid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları çerçevesinde asgari sayıda katılımla gerçekleşti.

Törenine; Dumlupınar Kaymakamı Salih Sak, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Jandarma Komutanı Umut Ahmet Day, Emniyet Amiri İbrahim Kurt, Siyasi Parti Temsilcileri, İl Genel Meclis üyeleri, kurum amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin sunulmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere Kaymakam Salih Sak ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç'ın hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, İleri!" emrinin verildiği ilk hedef anıtı önünde şiir okuması duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı
Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Milli Savunma Bakanlığı, 23 Nisan'ı sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile kutladı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Sahte belgenin yaşayan tek gerçek şahidi o günü anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Nikos Dendias Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Merve Dizdar Caner Cindoruk
Spor Ömer Ali Cüneyt Çakır Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Dumlupınar'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:49:31. #1.16#

title