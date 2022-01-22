Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü - Haberler
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Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldıDumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ 100.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde 100.yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek projeler masaya yatırıldı

Dumlupınar Kaymakamı Buğra Karadağ 100.yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler ile ilgili Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Pınar Yazgaç ile fikir alışverişinde bulundu. Kaymakam Karadağ, Müdür Yazgaç'a verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Dumlupınar'da 100. yıl etkinlikleri kapsamında yapılacak projeler görüşüldü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Dumlupınar Üniversitesi, Dumlupınar, Karadağ, Kütahya, Yerel, Haber

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