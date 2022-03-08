Dumlupınar BİLSEM, TÜBİTAK yarışmasında ilk 5'e girmeyi başardı

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (İHA) - TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın değerlendirme sonuçları açıklanırken, Afyonkarahisar Dumlupınar BİLSEM, Türkiye genelinde ilk 5'e girmeyi başardı.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın bölge değerlendirme sonuçları açıklandı. Afyonkarahisar'dan yarışmaya katılan 17 proje başvurusunda bulunan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, 7 projeyle Türkiye genelinde en fazla sayıda projesi bölgeye kabul edilen 5. Ortaöğrenim eğitim kurumu oldu. TÜBİTAK ortaokul ve lise öğrencileri proje yarışmaları, TÜBİTAK 4004, 4005, 4006 ve 4007 projeleri, TEKNOFEST gibi yarışmalarda ilimizin örnek ve yetkin eğitim kurumları arasında yer alan Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi, 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda bölgeye yükselen 7 proje ile Türkiye'de ilk 5 arasında yer aldı.

Dumlupınar Bilim ve Sanat Merkezi 7 proje ile, Türkiye genelinde bir çok Bilim ve Sanat Merkezi, Fen Lisesi ve özel okulu geride bırakarak 5. sırada yer almayı başardı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel