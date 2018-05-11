Dumlu, Erzurum Şeker Fabrikası'nın Özelleştirilmesini Eleştirdi

Erzurum Şeker Fabrikasının özelleştirilmesine tepkiler gelmeye başladı.

İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu yaptığı yazılı açıklamada özelleştirmeyi eleştirerek,"Ne yazık ki parti olarak bütün muhalefetimize rağmen Erzurum Şeker Fabrikası özeleştirilmiştir" dedi.

Erzurum şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ile ilgili olarak yazalı bir açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı İbrahim Dumlu, "Bu özelleştirme kararının Erzurum ekonomisine sağlayabileceği etkili bir faydası olmayacağı gibi çiftçimize de bir fayda sağlamayacağı aksine aileleri ile beraber yüzlerce çiftçimizi ve hayvan yetiştiricimizi, nakliyecimizi doğrudan etkileyeceği ortadadır. Bu fabrikaların özelleştirilmesi büyük bir planın parçasıydı. Gelecekte mısır şurubu lobilerinin önüne yeni imkanlar sunacağı ve esasen onların projesi olduğu da açıkça ortadayken, dün Erzurum Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi gerçekleştirildi. Ne yazık ki fabrika Erzincan Şeker Fabrikasıyla birlikte satıldı. Gönlümüz ve aklımız bu fabrikaların satılmamasından yanaydı" dedi. - ERZURUM