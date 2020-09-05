Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı
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Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı

Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı İstanbul Yalova seferini yapan 'Kanuni Sultan' feribotu, Yalova limanı girişinde dümenin kilitlenmesiyle karaya oturdu.

05.09.2020 03:08 | Son Güncelleme: 05.09.2020 03:13

Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı

YALOVA - İstanbul Yalova seferini yapan 'Kanuni Sultan' feribotu, Yalova limanı girişinde dümenin kilitlenmesiyle karaya oturdu.

İstanbul ile Yalova limanı arasında yolcu ve araç taşıyan feribot, Yalova limanına 50-60 metre kala dümenin kilitlenmesiyle karaya oturdu. İstanbul Yenikapı Limanı'ndan saat 23.45'te Yalova'ya yolcu ve araç taşımak üzere ayrılan Kanuni Sultan feribotu, Yalova Limanı yakınlarında karaya oturdu. Feribot, dümenin kilitlenmesiyle kuma saplanırken, içindeki araçlar ve yolcular kaptanın talimatıyla ağırlığı arka tarafa verildi.

Kıyıya birkaç metre kala karaya oturan feribotu bulunduğu yerden kurtarmak üzere Kaptan ağırlığı arka tarafa vererek, bölgeye geri manevra yaparak yanaştı.

Feribotta bulunan yolcular ve araçlar tahliye edilirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Dümen kilitlendi, feribot kuma saplandı

Kaynak: İHA

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