25.09.2019 16:36

Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafikte sigara yasağına ilişkin "dumansız araçlar" uygulaması gerçekleştirildi.

Kent merkezindeki Cumhuriyet ve Haluk Özsoy caddeleri ile eski otogar önünde uygulama yapan polis ekipleri, sürücüler ve yolculara araçlarda sigara içilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

Araç içerisinde sigara kullandığı tespit edilen sürücü ve yolculara 153'er lira ceza kesildi.

Denetimde ayrıca seyir halindeyken cep telefonuyla konuşanlara da ceza uygulandı. Uygulama kapsamında şüpheli görülen araçlar arandı, araçlardaki kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Kaynak: AA