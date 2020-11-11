Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü

11.11.2020 11:13 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:16
Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü

Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.

Amanos Dağları'nın Osmaniye sınırları içinde kalan kısmında yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelmesiyle hazan renklerine büründü.

Düziçi ilçesinin yüksek kesimlerindeki Dumanlı Yaylası, sonbaharda doğa gezginleri ve fotoğrafçılara görsel şölen sunuyor.

Sararıp yere dökülen yapraklar, kahverengi renkleri ön plana çıkan ağaçlar ve sonbaharın tüm diğer renklerini yansıtan bitki örtüsü Dumanlı Yaylası'nı ziyarete gelenlere doğanın tadını çıkarma imkanı sunuyor.

Kasım ayının gelmesiyle gruplar halinde bölgeye gelen doğaseverler, amatör fotoğrafçılar ve spor kulüpleri, sonbahar renklerini fotoğraflıyor.

Gaziantep'ten 60 kişilik bir grupla Dumanlı Yaylası'na gelen Gazi Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Murat Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak Dumanlı Yaylası'na sık sık geldiklerini söyledi.

Dumanlı Yaylası'nın doğasına hayran olduklarını dile getiren Gökçek, "Buranın Karadeniz'i aratmayan bir doğası ve güzelliği var. Bu nedenle her yıl bu bölgeye gelip en az 12 hafta kamp yapıyoruz. Burası doğaseverlerin bir buluşma noktası gibi. Her yıl aynı dönemlerde buraya gelip bu eşsiz doğanın tadını çıkarıyoruz." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Gökçe Aras, Dumanlı'nın doğasına hayran olduğunu ve bu güzelliği yaşamak için her yıl mutlaka gelerek bölgede kamp yaptığını dile getirdi.

Yaylayı gezmeye Osmaniye'den gelen Ayşe Uludağ da her yıl kasım ayında grup halinde Dumanlı Yaylası'na geldiklerini belirterek "Burası bizim buluşma noktamız gibi oldu. Her yıl aynı dönemde hem Osmaniye hem de dışarıdan gelen binlerce insanla bu güzelliği beraber yaşıyoruz ve paylaşıyoruz. Sararan yaprakların güzelliği, temiz hava ve eşsiz doğası bizi her yıl buraya çekmeye yetiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

İlgili Haberler

Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü
Meriç Nehri boyları sonbaharın renklerine büründü
Uludağ'da hazan güzelliği
Uludağ'da hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Sızır Şelalesinde Hazan güzelliği
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin
Magazin Tarkan Demet Akalın Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Şenol Güneş Mehmet Topal Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım İstifa Türk Lirası Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dumanlı Yaylası hazan renklerine büründü - Osmaniye
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 11:36:43. #1.15#
title