Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

Erzincan'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Dumanlı Yaylası, şehir gürültüsünden uzaklaşıp ailesiyle doğada sakin bir gün geçirmek isteyenlerin gözde piknik mekanları arasında yer alıyor.

09.08.2020 11:32 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:38

Erzincan'da doğal güzelliğiyle dikkati çeken Dumanlı Yaylası, şehir gürültüsünden uzaklaşıp ailesiyle doğada sakin bir gün geçirmek isteyenlerin gözde piknik mekanları arasında yer alıyor.

Kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesi sınırlarında yer alan ve 2017 yılında Türkiye'nin 219'uncu tabiat parkı ilan edilen Dumanlı Yaylası, 8 bin 964 hektarlık alanıyla ve bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleriyle hayran bıraktırıyor.

Uçsuz bucaksız ormanları, bol oksijenli yaylaları ve gölleriyle göz kamaştıran Dumanlı Yaylası, her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Serin havası ve doğal yaşamıyla öne çıkan yayla, hava sıcaklığının arttığı bugünlerde, yöre halkının yanı sıra bölge illerden gelen çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri oldu.

Yaylada oluşturulan yürüyüş yolunda spor yapan ve piknik alanlarında mangal yakan vatandaşlardan bazıları da karavan veya çadırlarında doğayla iç içe kamp yapıyor.

"Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer"

Ziyaretçilerden Mustafa Görücü, AA muhabirine, Dumanlı Yaylası'nın Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer olduğunu söyledi.

Yapılan hizmetlerle tabiat parkının daha da güzelleştiğini ifade eden Görücü, şöyle konuştu:

"İnsanları gelip burada yürüyüş yapması lazım. Buranın oksijeni mükemmel. Yürüdükçe çam kokusunu ve oksijeni fazlasıyla alabiliyorsunuz. Türkiye'de örneğine az rastlanan bir yer. İnanın herkesin burayı mutlaka gelip görmesi gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka gelip burada bol oksijen alsınlar ve hizmetin ne olduğunu da görsünler. Hizmet noktasında Başbakanımız Binali Yıldırım ve vekillerimize gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yürüyüş yolları ve yapılan hizmetler gerçekten çok güzel. Dumanlı Yaylası'nda yapılan yatırımlardan ötürü emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Ziyaretçilerden Tuncay Meral ise Dumanlı Yaylası'nın oksijeni bol ve havası serin bir yer olduğunu belirterek, "Son zamanlarda artan bunaltıcı sıcaklıklarda gelinebilecek en güzel yerlerden birisi burası. İnsanlarımız oksijen ve suyu bol yeşilliklerin içerisinde burada bulunan sosyal tesislerde konaklayarak piknik yapabilirler. Özellikle vatandaşların burayı gelip görmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Yöre sakinlerinden Bayram Aydoğdu da bunaltıcı sıcaklarda Dumanlı Yaylası'na serinlemek için geldiklerini anlatarak, doğaseverleri yaylaya kamp yapmaya davet etti.

Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi Güncel
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı Güncel
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi Magazin
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Son Dakika: İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yoldan çıktı: 5 ölü, 10'u ağır 25 yaralı
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Fındığın 'kanseri' böcek 'Drakula' yayılışını sürdürüyor, fındık üreticileri çaresiz
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Meral Akşener Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Yeşim Salkım Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Dumanlı Yaylası, doğasıyla misafirlerini cezbediyor - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 12:13:52. #1.14#
title