Dumanlı ve Kağnıcı Köyleri Ziyaret Edildi.

Kaymakamımız Sn. Ali Cemal ALTINÖZ kurum amirleriyle beraber Dumanlı ve Kağnıcı Köylerine giderek muhtar ve vatandaşlarla bir araya geldi. Köy sakinlerinin sıkıntılarına dair talep ve şikayetleri dinleyen kaymakamımız Dumanlı ve Kağnıcı yapılan bakım-onarım çalışmalarını inceledi.

Altınöz, bu ziyaretler vesilesiyle köylerin ulaşım, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon gibi konularda karşılaştığı sorunları her yönüyle yerinde görüp tespit ederek, bunlara çözüm üretmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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