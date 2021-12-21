TABİAT PARKI'NDA MAHSUR KALANLARI İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARDILAR

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesindeki Dumanlı Tabiat Parkı'nı gezmeye giden bir grup doğasever vatandaş, kayganlaşan yolda kayan araçlarının kara saplanması sebebiyle mahsur kaldı. Ekipler yapılan ihbarın ardından bölgeye gelerek iş makinesie yardımıyla aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, arazili araçlarıyla Dumanlı Tabiat Parkını görmeye giden vatandaşlar mahsur kaldı. Kayganlaşan yolda kayarak kara saplanan aracı kendi imkanlarıyla kurtaramayan vatandaşlar, jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine giden jandarma ve Refahiye Belediyesi ekipleri, iş makinesinin yardımıyla kara saplanan aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Dumanlı Tabiat Parkı'nı görmek istediklerini belirten Murat Karaağaç, "Bizler kışın doğa hastası insanlarız. Refahiye Dumanlı Parkı'nın da methini çok duyduk. Merak ettik bir görelim dedik. Çıkarken araçlarımız yolda kaldı. Belediyeye, jandarma ekiplerine ve özel idare ekiplerine haber verdik. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Burada bizi 5 dakika bile bekletmediler. Anında geldiler yardım ettiler. Bizi kurtardılar" dedi.