Dumanlı Tabiat Parkı, kışın bir başka güzel

11.02.2020 09:36 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:36

ERZİNCAN'ın Refahiye ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki, etrafı çam ormanlarla çevrili Dumanlı Tabiat Parkı, yaz aylarında olduğu gibi kışın da doğal güzelliğini koruyor. Kar kalınlığının 1 metreye bulduğu tabiat parkında yürütülen karla mücadele çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

Erzincan kent merkezine 70 kilometre uzaklıktaki Refahiye ilçesine bağlı Dumanlı Tabiat Parkı kış aylarında kar yağışı ve sıcaklığın eksi 18 dereceye kadar düşmesiyle bazı bölgelerde oluşan buz sarkıklarıyla muhteşem bir güzelliğe kavuştu. Deniz seviyesinden yüksekliği 2 bin metre olan ve yeşilin birçok tonunu barındıran tabiat parkı yaz aylarında yerli ve yabancı birçok turistin akınına uğrarken, kışın da kar yağışı nedeniyle beyaz ve yeşil bürünerek doyumsuz bir görüntü ortaya çıktı. Erzincan İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, ziyaretçilerin sorun yaşamaması için bölgede yaptıkları karla mücadele çalışması ile yolları kış aylarında da açık tutmaya çalışıyor.

Tabiat parkına gelenler birçok gölün etrafında yürüyüş yapmanın yanında bölgede yapımı devam eden bungalov evlerin de tamamlanmasıyla konaklama imkanı bulacaklar.

Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı, doğal güzelliği ile bölgenin turistik mekanlarından biri olan Dumanlı Tabiat Parkı'nı herkesin görmesi gerektiğini tavsiye ederek, "Bahar ve yaz aylarında vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor. Kışın da ayrı bir güzelliğe sahip olan tabiat parkımızı görmek isteyen ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Karlar altındaki oksijen deposu çam ormanlarımız görülmeye değer." diye konuştu.

Kaynak: DHA