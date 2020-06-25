Dumanı fark eden kardeşler canlarını kurtardı Dumanı fark eden kardeşler canlarını kurtardıBOLU'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Dumanı fark eden kardeşler canlarını kurtardı

BOLU'da, 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında evde uyuyan 2 kardeş, dumanları fark ederek dışarı çıkarak canlarını kurtardı.

Saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Sultan Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın en üst katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde uyuyan Erkan Ş.(13) ve Yağmur Ş.(15) anneleri Dilek A. işte olduğu sırada dumanları fark ederek dışarı çıktı. Çocuklar, yangını itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Erkan ve Yağmur Ş. büyük korku yaşadı. Yangın nedeniyle dairenin içi kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA