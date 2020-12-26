Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
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Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı

26.12.2020 02:50 | Son Güncelleme: 26.12.2020 02:56

Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı İtfaiye eri dumanla kaplanan evden kafesteki kuşu çıkardı Denizli'de akşam saatlerinde yangın çıkan evde yaşayan 4 kişilik aileden 2'si dumanlardan rahatsızlandı.

Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı

İtfaiye eri dumanla kaplanan evden kafesteki kuşu çıkardı

DENİZLİ - Denizli'de akşam saatlerinde yangın çıkan evde yaşayan 4 kişilik aileden 2'si dumanlardan rahatsızlandı. Dumandan etkilenen kardeşini kucağında ambulansa taşıdı. Duman ile dolan eve kontrol amaçlı giren itfaiye eri, içerideki kafeste bulunan kuşu çıkartarak hayatta tutma çabaları yürekleri fethetti.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Sümer mahallesinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. O sırada yemek yiyen 4 kişilik Tanrıverdi ailesi bir anda bulundukları odanın dumanla dolmaya başladığını fark etti. Kapıyı açtıkları sırada ise bulundukları odayı duman bastı. Yatak odasında alevleri fark eden aile üyeleri kendilerini can havli ile dışarıya attı. Çevredeki vatandaşlar ise durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Dumandan rahatsızlanan. Yaşar Tanrıverdi, abisinin kucağında ambulansa götürülmesi dikkatlerden kaçmadı. Aile üyelerinden bazıları ağlarken "Yaşar kendine gel, Yaşar" demesi ise yürekleri dağladı. O anlarda dumandan etkilenen Lütfi Tanrıverdi'de sağlık ekipleri tarafından tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri kontrol altına aldı. Evi tamamen kaplayan dumanların tahliyesi ise yaklaşık 1 saat sürdü.

İtfaiye erinin hayvan hassasiyeti gönülleri fethetti

Dumanlarla kaplı olan eve giren itfaiye erleri diğer yandan ise evi tamamen kontrol etti. Dumanlarla kaplı olan evde göz gözü görmezken, itfaiye eri kafesteki kuşu fark ederek, dışarıya çıkardı. İtfaiye eri dumanların arasında kalan kuşun hayatta kalması için uğraş verdi. Kafesteki kuşla yakinen ilgilenmesi dikkatlerden kaçmadı. Kuşu sahibine teslim ettiği sırada ise dumandan daha fazla etkilenmemesi için uzaklaştırması gerektiği uyarısında bulundu. İtfaiye erinin hayvan hassasiyeti takdir topladı.

Öte yandan, yangın çıkış sebebi ise dolabın arkasında yer alan priz yuvasından kaynaklı olduğu öğrenildi. Yangının kesin çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin detaylı incelemelerinin ardından tespit edilecek. Dumandan rahatsızlanan aile üyelerinin sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı
Yangında dumandan etkilenen kardeşini kucağında taşıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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